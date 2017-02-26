Григоренко установил новый личный рекорд по голам за сезон

Нападающий «Колорадо Эвеланш»отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ со своей бывшей командой – «Баффало Сэйбрз».Этот гол стал для российского форварда седьмым в сезоне. Таким образом, он установил новый личный рекорд по их количеству за сезон. В прошлом сезоне на его счету было 6 шайб в 74 матчах сезона. Всего на счету игрока 19 (7+12) очков в 59 матчах текущего сезона при показателе полезности «-9».