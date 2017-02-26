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Григоренко установил новый личный рекорд по голам за сезон

26 февраля 2017, воскресенье. 09:00. Хоккей
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Григоренко отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ со своей бывшей командой – «Баффало Сэйбрз».

Этот гол стал для российского форварда седьмым в сезоне. Таким образом, он установил новый личный рекорд по их количеству за сезон. В прошлом сезоне на его счету было 6 шайб в 74 матчах сезона. Всего на счету игрока 19 (7+12) очков в 59 матчах текущего сезона при показателе полезности «-9».

Видео гола Григоренко доступно на официальном сайте НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Колорадо Эвеланш Михаил Григоренко
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