Каллен: какой же классный был вечер! Атмосфера меня просто потрясла

Форвард «Питтсбург Пингвинз»поделился ощущениями после матча Stadium Series с «Филадельфия Флайерз» (4:2), в котором стал автором победного гола.«Уже начал было ругать себя за то, что не сумел забить первым броском и, конечно, очень обрадовался, когда шайба снова ко мне отскочила. Даже не знаю, получал ли я когда-нибудь от игры в хоккей больше удовольствия, чем сегодня.Какой же классный был вечер! Атмосфера меня просто потрясла. Поразился тому, как много людей выдержало на таком холоде до самого конца. Просто счастлив, что мне удалось стать частью такого праздника», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.