Малкин: были моменты, когда порывы ветра немного вмешивались в игру с «Флайерз»

Форвард «Питтсбург Пингвинз»поделился ощущениями от матча Stadium Series с «Филадельфия Флайерз» (4:2).«Были моменты, когда порывы ветра немного вмешивались в игру. Если дул в спину – помогал бежать, если в лицо – притормаживал. Но всё-таки от постоянного ветра трибуны нас отгораживали. Главное, что, несмотря на такую погоду, болельщиков пришло очень много. Некоторые, я заметил, даже раздевались.Моё удаление? По правилам, ты не можешь помогать партнёру с клюшкой: он должен либо подобрать её сам, либо бежать на скамейку. Кстати, скамейки запасных у нас подогревались, а вот для штрафников почему-то поставили железную лавку без обогрева, и там, скажу честно, было холодновато», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.