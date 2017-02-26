Юрчо: обмен в «Чикаго» – это шаг вперёд

Новичок «Чикаго Блэкхоукс» форвард Томаш Юрчо прокомментировал свой обмен из «Детройт Ред Уингз».«В последнее время я топтался на месте в плане своего развития, так что я рассматриваю обмен как шанс сделать шаг вперёд. Есть целый ряд причин, по которым мне не удалось раскрыться в «Детройте». Я мало играл. Очень тяжело, когда не играешь в течение нескольких недель, а потом выходишь на пару матчей.Я могу играть на этом уровне. Мне только надо снова нащупать свою игру. Мне нравится, как играют «Блэкхокс». Я сам так играл. Но им надо проявить терпение», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.