Гуськов: главное для «Салавата» — сыграть с холодной головой и горячим сердцем

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился ожиданиями от третьего матча серии первого раунда плей-офф между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».
«Такое ощущение, что «Салават» начинает играть только тогда, когда проигрывает. Им не хватает этого напора, мощи при счёте 0:0 в начале игры. При этом счёте Казань выглядит более предпочтительно, более целостно. В составе уфимцев выделяются лидеры, а некоторые другие ребята уходят в тень. А у «Ак Барса» все четыре пятёрки работают, как единый механизм. Наверно, за счёт этого они додавливают «Салават Юлаев» в физическом плане. Нельзя сказать, что казанцы во многом превосходят соперника по результативности, но забитых голов хватает им для побед.
Давление на «Салават» будет в любом случае, и с ним «Салават» справляется уже в течение последнего месяца. Невыразительная игра перед плей-офф и высказывания болельщиков — это всё накладывает отпечаток. Самое главное для команды Захаркина — сыграть дома с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот. Если «Салават» побежит забивать голы с шашками наголо и стараться реабилитироваться перед своими болельщиками, то ничего из этого не выйдет. «Ак Барс» очень грамотно играет в обороне и может использовать свои контратаки. В этом компоненте надо быть очень аккуратным», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.