Дубль Казакова помог «Адмиралу» одолеть «Авангард», счёт в серии 1-2

«Адмирал» на своём льду взял верх над «Авангардом» и сократил разрыв счёт в серии — 1-2.Первый период остался за «Адмиралом» — отличился Сергей Барбашёв. Во второй трети матча дальневосточники удвоили преимущество стараниями Максима Казакова, но через 28 секунд Владимир Соботка сократил разрыв в счёте до минимума. Вадим Краснослободцев чуть позже забил в меньшинстве — 3:1 в пользу хозяев. Однако за 24 секунды до сирены Валентин Пьянов вновь сделал преимущество «Адмирала» минимальным. На 16-й секунде третьего периода Пётр Хохряков сравнял счёт. На 55-й минуте Максим Казаков забросил свою вторую шайбу в матче — это стало ясно после видеопросмотра. Дальневосточники на сей раз сумели удержать минимальный счёт.На счету нападающего «Адмирала», воспитанника «Авангарда»,дубль. В составе омской команды по два очка набрали форварды