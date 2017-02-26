Кинэн: Мозякин был бы в порядке в НХЛ, если бы ему отвели атакующую роль

Известный тренерподелился мнением об игре форварда «Магнитки», который сегодня набрал своё 1000-е очко в отечественных чемпионатах.«Думаю, Мозякин бы был в порядке в НХЛ, если бы ему отвели атакующую роль, это его сильная сторона, навык, и, как я уже говорил, он, вероятно, был бы очень полезен в большинстве. Насчёт великих энхаэловцев – Мозякин очень напоминает мне Хокана Лооба, который был отличным забивным игроком в «Калгари».Исключительная черта его игры в том, что у него бросок, вводящий в заблуждение. Он мгновенно бросает шайбу, а не просто щелкает или бросает с кистей. Да, так бы я описал это – мгновенный бросок. Это очень обманчивый манёвр, вот почему он обыгрывает вратарей – он их удивляет», — приводит слова Кинэна официальный сайт КХЛ.