И. Воробьёв: с таким величием Мозякин остался нормальным человеком

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»поделился мнением о рекорде, который набрал своё 1000-е очко в отечественном чемпионате.«Сергей – действительно уникальный нападающий. Все его рекорды говорят сами за себя. Мне очень приятно работать с этим человеком. Мозякин – бесподобный игрок, отличный семьянин и хороший человек. Я думаю, он и в НХЛ реализовал бы себя. Могли быть сложности, если бы в НХЛ играли по старым правилам, когда разрешались захваты и задержки. Тогда Мозякину там было бы сложнее. А так с его финишем, с его броском он точно показал бы себя в НХЛ на 100%. Да даже и при старых правилах!Человек набрал 1000 очков, он – настоящая звезда. Естественно, в этом огромная заслуга самого Серёжи, но также и заслуга его партнёров. Это немаловажно: игру нужно читать на одинаковом уровне, и не всем это дано. Его тройка немного по-другому читает и видит игру. Сейчас у него есть достойные партнёры, и он сам, конечно, красавец. Чем меня удивляет Мозякин?.. Много чем, если честно. Здесь надо сказать спасибо и его жене Юле. Меня удивляют его дети — скромные, хорошо воспитанные. У них хорошая семья. С таким величием – он сам остался нормальным человеком, и дети у него очень скромные», — цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.