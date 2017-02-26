Лисин: вратарская рокировка встряхнула «Салават», это делается специально

Нападающий «Салавата Юлаева»прокомментировал победу своей команды в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина-2017 с «Ак Барсом» (4:3). Счёт серии 2-1 в пользу казанцев.«Мы играли дома, нам была нужна эта победа. Получилось забить хорошие голы в большинстве. Сделали себе преимущество. Это плей-офф, тут никто не хочет проигрывать. В очередной раз нам доказали, что ни на секунду нельзя расслабляться. Что в первой игре, что сейчас. Выпади из их на какое-то время, и нас сразу наказали. Будем учиться быть более собранными.Если есть возможность, то стараемся бросать, нет времени думать. У меня получилось удачно попасть. Я бы не сказал, что мы играем хуже, идёт равный хоккей, «качели». Отдохнём и начнём готовиться к следующей встрече. В плей-офф нет неважных и важных игр. Думаю, что четвёртый матч получится не менее сложным, чем остальные. Все знают, что рокировка голкиперов встряхивает команду. Это делается специально, чтобы взбодриться», — приводит слова Лисина пресс-служба клуба.Посмотретьможно на канале «Салавата Юлаева» в YouTube.