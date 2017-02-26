Капризов: «Салават» мог спокойнее довести матч с «Ак Барсом» до конца

Нападающий «Салавата Юлаева»прокомментировал победу своей команды в третьем матче серии Кубка Гагарина-2017 с «Ак Барсом» (4:3). Счёт в серии 2-1 в пользу казанцев.«Повели 3:0, жалко, что потом получилось 3:3. Могли спокойнее довести матч до конца. Хорошо, что собрались в концовке и выиграли. «Ак Барс» забил нам два гола в большинстве, где-то поймали нас на контратаках. Будем разбираться. Стараюсь бросать в створ, просто партнёры хорошо отдают. Надо больше идти на ворота. Здорово играть в плей-офф. Прекрасная поддержка, болельщики гнали нас вперёд. Это придавало больше эмоций», — приводит слова Капризова пресс-служба клуба.Посмотретьможно на официальном канале «Салавата Юлаева» в YouTube.