Захаркин: «Салават» взял первое очко, не более того, и по-прежнему проигрывает

Главный тренер «Салавата Юлаева»подвёл итоги после победы в третьем матче серии с казанским «Ак Барсом» (4:3).«Мы сражались с первой минуты, взяли первое очко. Не более того. Мы проигрываем по-прежнему в серии. Ждём следующего матча.Видно, что Мертлу в первых матчах серии не хватает движения. Он не успевает за нашими быстрыми крайними. Может быть, это следствие сотрясения, которое он получил опять же в игре против «Ак Барса». Тем не менее мы видим, что ему не хватает объёма катания. Наша задача была сделать четвёртое звено, которое могло бы дать возможность короткой передышки первым трём», — цитирует Захаркина официальный сайт клуба.Посмотретьможно на официальном канале «Салавата Юлаева» в YouTube.