Гимаев: то, что Мозякин не заиграл бы в НХЛ, – это всё болтовня

Заслуженный тренер Россииподелился мнением о форварде «Магнитки», который сегодня добился отметки в 1000 набранных очков в отечественных чемпионатах.«Мозякин постоянно прогрессирует, постоянно играет всё лучше и лучше. Невозможно понять, где границы его возможностей. Когда Сергей только начинал, все знали, что он классный игрок, но никто не думал, что все рекорды будут принадлежать ему. Настолько выдающийся мастер оказался.Хотелось бы, чтобы о нём больше знали, больше писали, а он всё-таки достаточно скромный. А так – очень адекватный, с юмором, весёлый. Профессионал. А главное – он всем доказал, что в ключевые моменты может играть очень здорово. По-настоящему суперзвезда российского хоккея.А то, что Мозякин не заиграл бы в НХЛ, это всё болтовня. О Ларионове так же казалось – ну как он там будет? А ты попади в него, попробуй. Это всё недопонимание, насколько Мозякин хорош. Он побывал в Канаде ещё парнем, ему не разрешили там играть, Ярославль не дал добро на переход. А по умению вести борьбу он выдающийся мастер», — цитирует Гимаева официальный сайт КХЛ.