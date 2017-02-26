Итоги игрового дня МХЛ

МХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Хабаровск
4 : 1 1:0, 2:0, 1:1
Череповец
1:0 – Науменко (Сыроежкин, Михасёнок) – 16:09 (5x5), 2:0 – Шабуров (Гиздатуллин) – 28:46 (5x5), 3:0 – Крутий (Гиздатуллин, Подзиньш) – 29:57 (5x4), 4:0 – Карпусь (Каптелин, Забабурин) – 45:29 (5x5), 4:1 – Шляхтов (Степанов, Калугин) – 58:14 (5x5)
МХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2017, воскресенье. 07:00 МСК
Приморский край
3 : 2 1:0, 1:1, 1:1
Ярославль
1:0 – Лоновенко (Стрелковских) – 16:21 (5x5), 2:0 – Островский (Лоновенко, Тарлецкий) – 20:37 (5x5), 2:1 – Романов (Иванов, Слепец) – 39:07 (5x5), 3:1 – Гайнетдинов (Кочкарёв) – 54:52 (5x5), 3:2 – Фатеев (Кудрявцев, Ковалёв) – 59:44 (5x4)
МХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2017, воскресенье. 10:00 МСК
Омская область
3 : 0 0:0, 0:0, 3:0
Екатеринбург
1:0 – Мельников (Манукян, Завгородний) – 44:57 (5x5), 2:0 – Завгородний – 46:26 (5x5), 3:0 – Ковалёв (Манукян, Яценко) – 56:06 (5x5)
МХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2017, воскресенье. 11:00 МСК
Усть-Каменогорск
2 : 10 0:6, 1:2, 1:2
Магнитогорск
0:1 – Мишаков (Швырев) – 03:20 (5x4), 0:2 – Швырев (Янчевский, Авраменко) – 04:00 (5x5), 0:3 – Меньщиков (Харькин, Болтанов) – 11:57 (5x5), 0:4 – Болтанов (Меньщиков) – 12:58 (5x5), 0:5 – Янчевский (Швырев) – 13:14 (5x5), 0:6 – Дубин (Платонов) – 19:17 (5x5), 0:7 – Харькин (Болтанов) – 31:01 (5x4), 1:7 – Меньщиков (Штефан, Хасенов) – 33:48 (5x4), 1:8 – Янчевский (Коробкин, Авраменко) – 36:06 (5x5), 1:9 – Авраменко (Швырев, Коробкин) – 52:11 (5x5), 1:10 – Дубин (Башкиров) – 56:01 (5x5), 2:10 – Лоншаков (Пак) – 58:51 (5x5)
МХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2017, воскресенье. 12:00 МСК
Челябинск
5 : 3 3:2, 1:1, 1:0
Уфа
1:0 – Тертышный (Попов, Подкорытов) – 04:16 (5x5), 2:0 – Безруков (Волков, Афонасьевский) – 11:56 (5x5), 2:1 – Скориков (Маргамов) – 13:05 (5x5), 3:1 – Попов (Тертышный) – 13:45 (5x5), 3:2 – Кузьмин (Цулыгин, Скориков) – 18:02 (5x5), 4:2 – Шафигулин (Мелихов, Афонасьевский) – 33:17 (5x4), 4:3 – Миргалиев (Ахияров, Аскаров) – 35:32 (5x4), 5:3 – Шадрин (Попов, Подкорытов) – 41:10 (5x5)
МХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2017, воскресенье. 12:00 МСК
Балашиха
4 : 3 0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0
Москва
0:1 – Бякин (Макеев) – 04:29 (5x5), 0:2 – Филин (Крашенинников) – 05:16 (5x5), 0:3 – Силаев (Бякин, Николишин) – 31:27 (5x5), 1:3 – Кондратьев (Осин) – 39:53 (5x5), 2:3 – Леонов (Грищенко) – 42:56 (5x5), 3:3 – Кондратьев (Андреев, Грищенко) – 54:22 (5x5), 4:3 – Грищенко – 65:00 ( ПБ)
МХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Нижнекамск
6 : 2 3:0, 3:0, 0:2
Новосибирская область
1:0 – Сорокин (Порядин, Хайруллин) – 04:11 (5x5), 2:0 – Шафигуллин (Тимиров, Шарифьянов) – 04:44 (5x5), 3:0 – Пачин – 06:05 (5x5), 4:0 – Гусев – 23:13 (5x4), 5:0 – Хайруллин (Порядин) – 26:55 (5x5), 6:0 – Угольников (Воеводин, Бикмуллин) – 32:44 (5x5), 6:1 – Локтев (Назаров) – 45:32 (5x5), 6:2 – Лапин (Локтев) – 48:10 (5x5)
МХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Альметьевск
3 : 5 2:2, 1:0, 0:3
Новокузнецк
1:0 – Смирнов (Ковров, Антонов) – 01:06 (5x5), 2:0 – Логинов (Динмухаметов) – 01:56 (5x5), 2:1 – Лудцев (Пархоменко) – 07:10 (5x5), 2:2 – Язьков – 14:40 (5x5), 3:2 – Динмухаметов (Козин, Фасхутдинов) – 37:28 (5x4), 3:3 – Емец (Язьков, Фаткуллин) – 53:23 (5x5), 3:4 – Лудцев (Караваев) – 54:32 (5x5), 3:5 – Шевченко – 58:27 (en)
МХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Московская область
3 : 1 2:0, 1:1, 0:0
Рига
1:0 – Миллер – 00:51 (5x5), 2:0 – Миллер – 09:31 (5x5), 2:1 – Смирнов (Балинскис, Галоха) – 25:03 (5x5), 3:1 – Александров (Воробьёв) – 35:19 (5x4)
МХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Нижний Новгород
2 : 1 1:0, 1:0, 0:1
Москва
1:0 – Кондрашин (Серанов, Рунов) – 02:04 (5x5), 2:0 – Смолин (Горбунов) – 28:05 (5x5), 2:1 – Полуэктов (Борунов) – 53:11 (5x5)
МХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Санкт-Петербург
1 : 2 0:2, 1:0, 0:0
Санкт-Петербург
0:1 – Курбатов (Барабанов) – 00:21 (5x5), 0:2 – Сёмин (Царюк) – 08:40 (5x5), 1:2 – Селютин (Кныжов, Полодян) – 39:53 (5x4)
МХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Астана
0 : 1 0:0, 0:0, 0:1
Оренбург
0:1 – Борисов (Факиров, Новосёлов) – 53:43 (5x5)
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