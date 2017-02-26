Экс-тафгай Питерс отстранён от работы тренером из-за участия в драке юниоров

Экс-тафгай «Баффало Сэйбрз», который сейчас работает тренером детской команды, временно отстранён от работы, информирует AP News.Питерс, тренируя команду 15-летних хоккеистов, принял участие в конфликте игроков во время одного из матчей. Как сообщается, во время массовой потасовки 36-летний тренер толкнул одного из хоккеистов команды соперника, после чего тот упал на спину.Руководство команды после этого инцидента решило временно отстранить Питерса от тренерской работы, пока не будут расследованы все обстоятельства произошедшего.