Агент Суббэна: когда готовятся к переговорам, смотрят количество первых передач

Хоккейный агент, в клиентах которого значатся Стивен Стэмкос и Пи Кей Суббэн, рассказал о важности количества первых передач.«Когда мы готовимся к переговорам по контракту, то всегда изучаем количество первых и вторых передач. Если у клиента ощутимо высокое количество первых, мы держим это в голове и готовы в любой момент вынуть цифру из рукава и обсудить её. Точно так же, когда клуб сравнивает вашего клиента с кем-либо из других игроков на основании статистики, а у того масса вторых передач, об этом мы тоже хотим знать заранее.В случае если клуб указывает на то, что у игрока снизилось количество голевых передач в отдельно взятом сезоне, агент может указать на тот факт, что снизилось лишь количество вторых передач, а первые остались на прежнем уровне», — цитирует Саймона официальный сайт лиги.