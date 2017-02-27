«Аризона» дожала «Баффало», забив гол за 20 секунд до конца основного времени

«Аризона Койотс» добыл волевую победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
«Баффало» повёл в счёте с разницей в две шайбы после голов Джека Айкела (19-я минута) и Эвана Родригеса (30). Точные броски Макса Доми (47) и Джейми Макгинна (54) позволили «Аризоне» сравнять счёт. Победу «Койотс» принёс гол Радима Врбаты за 20 секунд до конца основного времени.
Защитник «Сэйбрз» Дмитрий Куликов провёл на льду 19 минут.