«Аризона» отдала «Миннесоте» Ганзала и Уайта в обмен на два драфт-пика

«Аризона Койотс» обменял форвардов Мартина Ганзала и Райана Уайта, а также право выбора в четвёртом раунде драфта-2017 в «Миннесоту Уайлд» на пик в первом раунде этого же драфта и пик во втором раунде драфта-2018, сообщается на официальном сайте НХЛ. При определённых условиях «Койотс» могут получить ещё один выбор на драфте-2019.
Отметим, что 1 июля Ганзал может стать неограниченно свободным агентом.
30-летний Ганзал в текущем регулярном чемпионате НХЛ провёл 51 матч, в которых набрал 27 (16+11) очков. 28-летний Уайт в нынешнем сезоне провёл 46 матчей и набрал 13 (7+6) очков.