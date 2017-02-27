Гальченюк: всё о посиделках с русской тусовкой не расскажу, вы же понимаете

Форвард «Монреаль Канадиенс»рассказал о текущем положении дел в команде.«Трудно сказать, почему у нас происходит такой спад второй год подряд. Мы действительно оба раза отлично начинали сезон, а потом что-то случалось в игре. Если честно, даже не хочется говорить об этом, все в команде тяжело переживают эти моменты. Я думаю, что в этом сезоне мы всё равно идём чуть получше, чем в прошлом. «Монреаль» должен найти выход из ситуации и переломить неприятную тенденцию.С приходом Жюльена у нас произошли некоторые изменения в тактике. Плюс к этому всегда с приходом нового наставника в команде появляется позитивное настроение. Все ждут, что перемены будут обязательно к лучшему. В «Монреале» мы стараемся оставаться на позитивной волне, но при этом должны сохранять реалистичный настрой, понимая, насколько тяжело будет в оставшейся части регулярного чемпионата. Каждый день мы стремимся к тому, чтобы улучшить игру и добиться прогресса. Мы должны найти способ, как выигрывать матчи. В конечном итоге всё сводится именно к этому.Конечно, в команде есть большая русскоязычная тусовка, и это очень классно. Мы всегда все рядом сидим в самолёте, играем в картишки, в частности в дурака. На ужины выбираемся вместе, да и вообще много общаемся вне льда с парнями. Для нас русский является первым языком, так что мы всегда вместе. Всё о наших посиделках я вам, конечно, не могу рассказать. Вы же понимаете. Но компания у нас отличная», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.