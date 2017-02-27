Обозреватель Tampa Bay Times: Василевский обязательно будет звездой

Журналист издания Tampa Bay Times Джо Смит прокомментировал обмен голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Бена Бишопа в «Лос-Анджелес Кингз», после которого основным вратарём «молний» стал Андрей Василевский.
«Это большой риск, это гигантский скачок веры для Андрея. Василевский был хорош в нынешнем сезоне, но не настолько, чтобы можно было смело утверждать о скором возвращении «Тампы» в финал Кубка Стэнли. Пришло время испытать Василевского. У него были свои вспышки, он показал, что даже в лучших матчах ещё не вышел на пик своего уровня.
У него есть победа в матче финала Кубка Стэнли, год назад он едва не остановил будущего чемпиона «Питтсбург». Но нести на своих плечах команду на протяжении шести долгих месяцев – это совсем другое. Когда Бишоп пропустил несколько недель в этом чемпионате, Андрею не всегда удавалось справиться с поставленной задачей. Это разумный выбор. Это единственный выбор. Прогноз: Василевский собирается стать звездой», — отметил Смит.