Доун: я очень разочарован тем, что Ганзал больше не в «Аризоне»

Капитан «Аризоны Койотс» Шейн Доан прокомментировал обмен нападающего Мартина Ганзала в «Миннесоту Уайлд».«Я очень разочарован тем, что он больше не с нами. Но как игрок я не имею влияния на эту ситуацию, поэтому просто должен смириться с ней.Не знаю, сколько раз я говорил, что это самый важный нападающий в нашей команде. За те 10 лет, что мы играли вместе, я это по-настоящему оценил. Такого центра – мощного и умеющего играть на обоих концах площадки – можно искать очень долго. Когда такие ребята есть в команде, обычно вы пытаетесь держаться за них. Для меня лично в этом плане ничего не поменялось. Это не зависит от того, что произошло с Мартином. Вероятно, всё будет по-старому», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.