Даллмэн: при грязной игре соперника игроки «Барыса» будут стоять друг за друга

Защитник «Барыса» Кевин Даллмэн подвёл итоги третьего матча серии с «Трактором» (3:1, счёт в серии 2-1).
«Трудовая, боевая победа для нас, крутой подарок к 36-летию. Но серия ещё не закончена, поэтому нам нужно продолжать играть в том же духе и побеждать. Переведём дух и будем настраиваться на новый матч, где всё начнётся с чистого листа.
Множество стычек? Конечно, все в напряжении, эмоции захлёстывают. Игры плей-офф — это как отдельный сезон со своими особенностями и порядками. Практически все игры на моей памяти именно такого характера: грубые, жёсткие, бескомпромиссные, каждая ошибка может дорого стоить. Поэтому нужно быть предельно сконцентрированным от смены к смене.
Не хочу нас сглазить, но играем мы хорошо, уверенно. Хенрик Карлссон уверенно действует в воротах, что передаётся нам. Нам нужно просто действовать в том же ключе, выкладываться на 200 процентов. «Трактор» очень хороший, сильный соперник, который ни за что просто так не сдастся. И чем дальше мы идём, тем будет тяжелее. Порой сложно не поддаться эмоциям, а это может навредить команде, поэтому тот, кто с более холодной головой, помогает разгоряченному игроку. Ведь с меньшинством в плей-офф лучше не шутить, нужно как можно больше на льду быть целой пятёркой, единым кулаком. Но, естественно, при грязной игре соперника мы будем стоять друг за друга», — цитирует игрока Today.kz