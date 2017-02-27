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Григоренко: никто в «СЮ» не напивался. Знали бы, с какими мы травмами играем

27 февраля 2017, понедельник. 11:30. Хоккей
Нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко рассказал, что команда не нарушала режим по ходу серии первого раунда плей-офф. Появились фото, на которых видно, как хоккеисты уфимской команды пьют пиво в одном из ресторанов Казани накануне матча.

«Самое интересное, что никто не напивался. Мы уже в 20 часов были у командного доктора на процедурах. Если бы были какие-то проблемы, в клубе бы всё узнали. Мне-то что переживать? Неприятно только то, что начинают писать, мол, они пьют, не выкладываются. Знали бы, с какими мы травмами играем», — цитирует Григоренко «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев Игорь Григоренко
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