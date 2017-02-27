Григоренко: никто в «СЮ» не напивался. Знали бы, с какими мы травмами играем

Нападающий «Салавата Юлаева»рассказал, что команда не нарушала режим по ходу серии первого раунда плей-офф. Появились фото, на которых видно, как хоккеисты уфимской команды пьют пиво в одном из ресторанов Казани накануне матча.«Самое интересное, что никто не напивался. Мы уже в 20 часов были у командного доктора на процедурах. Если бы были какие-то проблемы, в клубе бы всё узнали. Мне-то что переживать? Неприятно только то, что начинают писать, мол, они пьют, не выкладываются. Знали бы, с какими мы травмами играем», — цитирует Григоренко «Спорт-экспресс».