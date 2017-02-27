Флетчер: из игроков с истекающими контрактами у Ганзала наибольший вклад в игру

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд»прокомментировал обмен форварда Мартина Ганзала из «Аризоны Койотс».«Мы подумали, что из всех форвардов с истекающими контрактами, что есть на рынке, Ганзал вносит наибольший вклад в игру. Его универсализм и конкурентоспособность – это именно те качества, которые нужны команде сейчас. Сейчас мне кажутся более ценными наши проспекты, которые через год-два могут заиграть в НХЛ, а не драфт-пики.Мне нравится наш состав. Игроки и болельщики заслужили, чтобы мы получили наилучшие шансы для борьбы в этой части сезона. Мы готовы принять вызов, посмотрим, как далеко получится зайти», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.