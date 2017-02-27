Дарлинг: впереди плей-офф, и в раздевалке «Чикаго» правильный настрой

Вратарь «Чикаго Блэкхоукс»прокомментировал победу над «Сент-Луис Блюз» (4:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.«Очень вдохновляет то, как команда выглядит в последние несколько недель. Чувствуется сплочённость в важный момент сезона. Мы очень уверены в команде.Именно так хочется себя чувствовать в этот момент сезона. Впереди плей-офф, и в нашей раздевалке правильный настрой. Мы воодушевлены тем, как играет «Чикаго», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.