Отец Капризова: постараюсь уговорить Кирилла, чтобы он никуда не дёргался

, отец форварда «Салавата Юлаева», порассуждал на тему будущего своего сына.«Два года минимум ему ещё здесь нужно поиграть, а то и три. Я ему говорил, говорю и буду говорить это. Постараюсь уговорить, чтобы он никуда не дёргался. Он со мной спорит — мол, какие три года? Но я считаю, что в 20 лет рано ехать в НХЛ, надо закрепиться в России. Ехать туда нужно созревшим, в 22 года минимум. В любом случае год у нас ещё контракт, никуда никто не поедет до его завершения», — цитирует Олега Капризова «Р-Спорт».