Пашков: у минчан сегодня последний шанс оправдать всё то, что в них было вложено

Олимпийский чемпионопределил, какие из команд, проигрывающих на Западе в своих противостояниях со счётом 0-3, смогут сегодня зацепиться за серию, а также, отметил, что фаворитом в битве московского «Динамо» и «Торпедо» являются бело-голубые.«Думаю, что последний шанс сегодня будет у «Йокерита». «Витязь» вряд ли что-то сможет сделать. У минского «Динамо» ситуация непростая. Потенциал у команды есть, но по каким-то причинам она его полностью не демонстрирует. Не исключено, что они попытаются сегодня выиграть, потому что у них ситуация критическая, весь сезон под вопросом. В республике многое было сделано для команды, поэтому для них это последний шанс оправдать всё то, что было вложено. В противном случае там в очередной раз может произойти реорганизация. Там отношение к команде очень серьёзное, решения принимаются на самом высоком уровне. Им надо выигрывать, а иначе команда может пострадать, как коллектив.Не исключено, что серия затянется. Сегодняшний матч в этом плане многое решает. В случае с «Торпедо» противостояние может длиться минимум шесть матчей. Не исключён и седьмой при том общем равенстве сил и упорной борьбе, которые мы наблюдаем. Но я считаю, что у «Динамо» больше в составе ключевых игроков, таких как Ерёменко, Горовиков, Терещенко, которые уже играли в финалах и добивались успеха. Опыт у них бесценный. В этом смысле «Торпедо» послабее. У них не так много опытных хоккеистов, которые добивались успеха. У «Динамо» есть возможности, тем более что у них лишний матч на своём поле. Хотя команда из Нижнего Новгорода рвётся к успеху. Она весь прошлый и этот сезон наращивала свою мощь. Это очень серьёзный соперник для «Динамо». Во всяком случае, я думаю, что это самая интересная серия во всём первом раунде Кубка Гагарина», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.