Вудкрофт: гордимся возможностью представлять «Динамо», Минск и болельщиков

Главный тренер минского «Динамо»поделился ожиданиями от четвёртого матча серии с «Локомотивом».«Важно выйти на лёд с желанием бороться до конца. Нельзя забывать о нашем игровом плане. Если придерживаться задания на матч, то всё будет в порядке.Конечно, сегодня как никогда важна поддержка болельщиков. При любом счёте на табло у «Динамо» есть шансы на победу до тех пор, пока за нашими спинами поддержка болельщиков. Сегодня мы будем готовы откликнуться на их поддержку как команда. Докажем, что гордимся возможностью представлять клуб, город и болельщиков», – цитирует тренера официальный сайт клуба.