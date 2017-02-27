Руководство Лиги чемпионов: мы готовы освободить клубы КХЛ от группового этапа

Исполнительный директор хоккейной Лиги чемпионов (CHL) Мартин Бауманн прокомментировал возможность проведения матчей между победителем КХЛ и CHL.
«Идея проведения матчей между победителем КХЛ и нашей лиги звучит интересно, но это не входит в наши планы. На самом деле сложно будет организовать такие матчи: мы начинаем свой турнир в августе, заканчиваем в феврале, а обладатель Кубка Гагарина определяется лишь в апреле. Наша цель – привлечь клубы КХЛ на постоянной основе.
Мы обсуждали идею привлечения их в формате финала четырёх, где две лучшие команды КХЛ играли бы с двумя нашими лучшими клубами. Но наши команды-учредители не поняли бы это, это не честно по отношению к ним. Мы готовы освободить клубы КХЛ от группового этапа, но плей-офф они будут должны пройти.
Мы надеемся, что это случится уже в следующем сезоне. Понятно, что в олимпийский год будет тяжело это сделать, но, если у всех будет желание, то можно будет найти определённое решение. Для начала мы хотим, чтобы, хотя бы две команды присоединилось к нам, наша цель, чтобы четыре клуба КХЛ играло у нас. Речь в большей степени о российских командах таких, как ЦСКА или СКА. Дедлайн? Если говорить о следующем сезоне, то нужно прийти к решению в конце апреля, так как в мае у нас будет уже жеребьёвка», — сказал Бауманн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.
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