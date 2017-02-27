Р. Ротенберг, Кинэн и Эспозито вошли в координационный совет «Куньлуня»

Руководство «Куньлунь Ред Стар» объявило о создании Международного координационного совета, в который вошли легендарный хоккеисти первый вице-президент ФХР, член правления и совета директоров КХЛ(советники по стратегическому развитию), известный тренер(советник по техническому развитию), бывший игрок НХЛ(советник по подбору игроков) и(директор по глобальному развитию).Наряду с ними в Международный координационный совет вошли действующие главные тренеры клубных команд: Владимир Юрзинов-младший (первой), Александр Барков (молодёжной) и Диджит Мёрфи (женской).Кроме того, клуб заявил о намерении создать команды в ВХЛ, МХЛ и ЖХЛ.