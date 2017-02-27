Шипачёв и Плотников вернулись в состав СКА на четвёртый матч серии с «Витязем»

Стали известны составы «Витязя» и СКА на четвёртый матч в их противостоянии в плей-офф. Вместо защитника Романа Рукавишникова в заявке находится Егор Рыков, а Сергей Плотников сыграет вместо Ильи Каблукова. Также в состав «армейцев» вернулся Вадим Шипачёв, пропустивший третий матч из-за болезни. Полностью составы команд выглядят следующим образом:
«Витязь»:
Сятери (Тодыков);
Головков – Семёнов, Макеев – Никулин – Афиногенов;
Катичев – Ержабек, Копейкин – Аалтонен – Кемпе;
Романов – Лукин, Выглазов – Горак – Чернов;
Воронков, Панков – Яценко – Швец-Роговой, Джиошвили.
СКА:
Коскинен, (Шестёркин);
Яковлев – Белов, Ковальчук – Дацюк – Кетов;
Хафизуллин – Херсли, Гусев – Шипачёв – Дадонов;
Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Плотников;
Рыков, Хохлачёв — Коскиранта — Барабанов, Неколенко.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Витязь» — СКА, который начнётся в 19:30 мск.
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