Кручинин: в зоне «Барыса» нас лупят и клюшкой, и в спину, и по рукам

Нападающий «Трактора»поделился мнением о высказываниях игроков «Барыса», которые считают, что челябинцы играют грязно. Четвёртый матч четвертьфинала Восточной конференции состоится 28 февраля.«Пока проигрываем 1-2, но играем до четырёх побед, поэтому оценивать будем после серии. Жёсткая серия с обилием удалений, потому что это плей-офф. Никто не хочет уступать, либо ты, либо тебя. „Барыс“ рассказывает, что мы играем грубо и на грани фола? Нас никто не прощает. Приезжаешь в чужую зону — тебя лупят и клюшкой, и в спину, и по рукам, и по лицу. Если они считают, что это провокация, то это их дело. Наше мнение другое.В четвёртом матче будем бороться, играть только на победу. Надо сравнивать счёт в серии и ехать домой в хорошем настроении», — цитирует Кручинина пресс-служба клуба.