Дубровский: бюджет «Трактора» в сезоне-2017/18 не изменится

Губернатор Челябинской области и президент «Трактора»сообщил, что в сезоне-2017/18 бюджет клуба останется на прежнем уровне.«Думаю, бюджет на следующий год останется тем же. Но цифру называть я не буду. Сделаем ставку на своих воспитанников, это позволяет нам обходиться достаточно реальными цифрами.Всё-таки мы надеемся, что команда сможет выйти в полуфинал конференции. Такая задача стоит, и она реальна. Понятно, спорт есть спорт, но даже положение команд по итогам „регулярки“ говорит о том, что у „Трактора“ есть все шансы пройти дальше. Просто нужно немного спортивного счастья, а так, все возможности у нас есть. Очень хочется, чтобы „Трактор“ вышел в полуфинал конференции и там встретился с „Магниткой“, — цитирует Дубровского „Р-Спорт“.