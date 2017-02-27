Ковальчук: СКА не наклеили логотипы плей-офф, упущение Романа Борисовича

Форвард петербургского СКАпрокомментировал выход команды во второй раунд плей-офф после победы в серии над подмосковным «Витязем» с общим счётом 4-0.«Сегодня больше рад, что у моей мамы день рождения. У неё юбилей, хочу поздравить, сказать, что я её люблю и победу посвящаю ей. Первая игра была самая сложная в серии, потом где-то нам везло, где-то играли лучше «Витязя». Хочется их поблагодарить за серию, у них был очень хороший сезон. Мы движемся дальше, им хорошего отдыха. Большинство было неплохим в этой серии, это будет ключевым моментом. Восемь дней до следующего матча не выбьют из ритма, много болячек, синяков подлечим.Смотрим, кто как играет. Без разницы, с кем играть в следующем раунде. Считаю, что Кетов хорошо освоился в нашей тройке с Павлом Дацюком. В первом раунде зачёт сдали. Нам даже не наклеили логотипы плей-офф, упущение Романа Борисовича (), выговор сделаем ()», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.