Знарок: постараемся плодотворно подготовить СКА ко второму раунду

Главный тренер петербургского СКАпрокомментировал выход команды во второй раунд плей-офф, после победы в серии над подмосковным «Витязем» с общим счётом 4-0.«Вышли в следующий раунд, готовимся к следующим играм. Мозес и Войнов тренируются в Питере, посмотрим, будут ли готовы играть. Восемь дней до следующего матча? Двояко, постараемся плодотворно подготовить команду ко второму раунду», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.