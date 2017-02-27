В. Белов: «Витязь» потерял все эмоции в борьбе за выход в плей-офф

Главный тренер подмосковного «Витязя»прокомментировал вылет команды в первом раунде плей-офф от СКА с общим счётом 0-4.«Хочу поздравить СКА с победой, пожелать удачи им в борьбе за Кубок Гагарина. А по нашей команде… Не получилась серия, не смогли навязать борьбу. Просто-напросто не хватило сил. Потеряли все эмоции в борьбе за выход в плей-офф, не все оказались к этому готовы. Огромный опыт для нашей команды, для наших игроков, а такие поражения — это мотивация работать больше и лучше», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.