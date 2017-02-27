Коскинен: жаль, что игроки «Витязя» оставляли Сятери одного на растерзание

Голкипер петербургского СКАпрокомментировал выход своей команды во второй раунд плей-офф после победы над «Витязем» в серии с общим счётом 4-0. Визави Коскинена в этой серии был другой финский вратарь«Всегда тяжело играть, когда у команды большое преимущество в счёте. Важно не терять концентрации и хорошо доигрывать матчи. Не расстроен, что не сыграл ни одной встречи на ноль. Не имеет значения, с каким именно счётом побеждает команда. Не так много общался с Харри. Очень жаль, что команда оставляла его одного на растерзание и не помогала. Он ничего не мог поделать», — передаёт слова Коскинена корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.