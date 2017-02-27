Аалтонен: пока не думал над тем, останусь ли в «Витязе»

Нападающий «Витязя»подвёл итоги серии первого раунда плей-офф со СКА, в которой его команда проиграла со счётом 0-4, а также сказал, что пока не знает, хочет ли остаться в подмосковном клубе на следующий сезон.«Это был хороший сезон для нас, мы сотворили историю и вышли в плей-офф, но СКА был слишком тяжёлым для нас соперником. Мы должны быть счастливы от того, что нам это удалось. Мы слишком много удалялись, и СКА был слишком труден для нас — вот причина того, почему мы проиграли. Мы провели хороший сезон и сыграли его вместе. Хочу ли я остаться в „Витязе“? Пока не знаю, я ещё об этом не думал», — передаёт слова Аалтонена корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.