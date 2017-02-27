Горак: «Витязь» может выйти в плей-офф в следующем году

Нападающий «Витязя»подвёл итоги сезона для подмосковного клуба, а также назвал игровые компоненты, в которых питерский СКА был лучше его команды (0-4 в серии).«Нелегко подводить итоги, но мы играли против лучшей команды. СКА заслужил победу. Они превзошли нас в катании, они выигрывали единоборства, были сильнее в игре „один в один“. Тяжело было играть с такой командой в неравных составах. Конечно, этот сезон стоит признать хорошим. Болельщики у нас потрясающие. Они оставались с нами в любых ситуациях и поддерживали нас. Спасибо им. Каждый раз, когда команда выходит в плей-офф, — это большой опыт для неё, и ты много из него извлекаешь. Мы можем повторить этот результат в следующем году. Думаю, что СКА — один из фаворитов в Кубке Гагарина», — передаёт слова Горака корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.