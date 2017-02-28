Вудкрофт: в Ярославле «Динамо» будет сражаться на льду, как в адском пекле

Главный тренер минского «Динамо»подвёл итоги четвёртого матча серии с «Локомотивом» (4:2, 1-3 в серии).«Сегодня был характер, стремление к победе и настрой на борьбу. Мы дали себе шанс сразиться ещё раз и постараться выиграть следующий бой. Впереди ещё долгий путь. Перед матчем мы напомнили о необходимости бороться. Но главной темой наших разговоров было другое. Мы говорили о том, что должны делать, чтобы быть успешными в играх. Потому что в плей-офф ты не должен напоминать о том, что команда должна всегда бороться. Я рад, что игроки откликнулись на наш призыв и показали, как они могут использовать свои моменты. Мы сделали большой шаг вперёд в ментальном плане. Команда поняла, что мы можем сражаться с таким соперником. Это придаст нам уверенности перед матчем в Ярославле.Когда мы играем по системе, мы можем найти ключ к любой обороне соперника. Наша система может быть адаптирована под любого соперника, в ней есть все ответы на любые игровые ситуации. Сегодня мы изменили несколько настроек в нашей системе, как это сделал бы любой тренер, и они были эффективны во многом потому, что игроки смогли здорово исполнить наши задумки.Я, конечно, не люблю предсказывать. Сейчас всё давление сконцентрировано на «Локомотиве», им предстоит играть дома и показать своим болельщикам хорошее шоу. Они должны «закрыть» соперника, который будет отчаянно драться, а это не так просто. Я не буду ничего предсказывать. Мы поедем в Ярославль, выйдем на лёд и будем сражаться, как в адском пекле. Если мы сделаем это, получим возможность встретиться в пятницу. Без сомнений, сейчас это наша главная цель», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.