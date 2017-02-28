Форвард «Ванкувера» Барроуз перешёл в «Оттаву»

Нападающийперешёл из «Ванкувер Кэнакс» в «Оттаву Сенаторз» и продлил контракт с новым клубом на два года. Об этом сообщает официальный сайт «Ванкувера». «Косатки» взамен получили 19-летнего нападающего, который в составе сборной Швеции принимал участие в молодёжном чемпионате мира 2017 года.В текущем сезоне 35-летний правый нападающий принял участие в 55 матчах, набрав 20 (9+11) очков при показателе полезности «-3». На его счету в НХЛ 384 (193+191) очка в 822 играх.