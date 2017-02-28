Результаты игрового дня МХЛ

«Амурские Тигры» на домашнем льду проиграли «Алмазу» со счётом 1:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2017, понедельник. 12:00 МСК
Хабаровск
1 : 3 0:0, 1:3, 0:0
Череповец
0:1 – Гераськин (Кудако) – 29:54 (5x5), 1:1 – Гиздатуллин (Беляков, Михасёнок) – 34:52 (5x5), 1:2 – Лощенко (Грачёв) – 37:33 (5x5), 1:3 – Лощенко (Кудако, Юшкевич) – 38:40 (5x4)
«Локо» одержал гостевую победу над «Тайфуном» — 6:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2017, понедельник. 12:00 МСК
Приморский край
4 : 6 0:3, 1:2, 3:1
Ярославль
0:1 – Романов (Иванов) – 12:35 (5x5), 0:2 – Иванов (Слепец) – 18:41 (5x5), 0:3 – Червоненко – 19:10 (5x5), 1:3 – Щенков (Чернов, Кочкарёв) – 23:26 (5x5), 1:4 – Жуков (Прохоров) – 32:43 (5x5), 1:5 – Аноховский (Кудрявцев, Фатеев) – 36:01 (5x5), 2:5 – Стрелковских (Ивашкин) – 43:16 (5x5), 2:6 – Иванов (Слепец, Романов) – 46:05 (5x4), 3:6 – Баженов (Островский) – 50:26 (5x4), 4:6 – Баженов (Чернов, Щенков) – 53:58 (5x4)
«Чайка» в Нижнем Новгороде разгромила «Крылья Советов» со счётом 5:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2017, понедельник. 13:00 МСК
Нижний Новгород
5 : 0 0:0, 4:0, 1:0
Москва
1:0 – Коротин (Шабловский, Жилов) – 22:23 (5x5), 2:0 – Шетле (Смолин) – 25:56 (5x5), 3:0 – Рунов (Серанов, Кондрашин) – 36:06 (5x5), 4:0 – Халемин (Горбунов) – 36:49 (5x5), 5:0 – Горбунов (Шетле, Смолин) – 49:07 (5x5)
«Авто» в гостях потерпел поражение в матче с «Омскими Ястребами» со счётом 2:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2017, понедельник. 13:00 МСК
Нижний Новгород
5 : 0 0:0, 4:0, 1:0
Москва
1:0 – Коротин (Шабловский, Жилов) – 22:23 (5x5), 2:0 – Шетле (Смолин) – 25:56 (5x5), 3:0 – Рунов (Серанов, Кондрашин) – 36:06 (5x5), 4:0 – Халемин (Горбунов) – 36:49 (5x5), 5:0 – Горбунов (Шетле, Смолин) – 49:07 (5x5)
«Белые Медведи» в Челябинске обыграли «Толпар» со счётом 5:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2017, понедельник. 16:00 МСК
Челябинск
5 : 3 2:0, 2:2, 1:1
Уфа
1:0 – Яковенко (Тертышный) – 10:28 (5x5), 2:0 – Шипин (Могильников) – 19:23 (5x5), 2:1 – Хасанов (Банников, Старцев) – 22:49 (5x5), 3:1 – Попов (Тертышный, Подкорытов) – 25:11 (5x5), 3:2 – Аскаров (Янчук) – 28:31 (5x5), 4:2 – Могильников (Шепелев) – 36:03 (5x4), 5:2 – Афонасьевский (Безруков) – 47:26 (6x5), 5:3 – Скориков – 49:11 (5x5)
«Кузнецкие Медведи» в гостях разгромили «Спутник» — 9:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2017, понедельник. 16:00 МСК
Челябинск
5 : 3 2:0, 2:2, 1:1
Уфа
1:0 – Яковенко (Тертышный) – 10:28 (5x5), 2:0 – Шипин (Могильников) – 19:23 (5x5), 2:1 – Хасанов (Банников, Старцев) – 22:49 (5x5), 3:1 – Попов (Тертышный, Подкорытов) – 25:11 (5x5), 3:2 – Аскаров (Янчук) – 28:31 (5x5), 4:2 – Могильников (Шепелев) – 36:03 (5x4), 5:2 – Афонасьевский (Безруков) – 47:26 (6x5), 5:3 – Скориков – 49:11 (5x5)
«Реактор» на домашней площадке одолел «Сибирских Снайперов» со счётом 4:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2017, понедельник. 18:00 МСК
Нижнекамск
4 : 3 2:0, 0:2, 2:1
Новосибирская область
1:0 – Набиуллин (Порядин) – 04:39 (5x4), 2:0 – Гусев (Порядин) – 09:15 (5x4), 2:1 – Ткаченко – 22:36 (5x5), 2:2 – Богуш (Артёмов, Морозов) – 37:22 (5x5), 3:2 – Фазылзянов (Угольников) – 40:36 (5x5), 4:2 – Набиуллин (Порядин, Хайруллин) – 41:10 (5x5), 4:3 – Михайлов (Ткаченко, Молофеев) – 54:40 (5x5)
«Красная Армия» в гостях проиграла ХК МВД — 1:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2017, понедельник. 19:00 МСК
Балашиха
3 : 1 1:0, 2:1, 0:0
Москва
1:0 – Усков (Осин, Панкратов) – 09:00 (5x5), 2:0 – Торопченко (Кондратьев) – 23:02 (5x5), 2:1 – Попугаев (Мещеряков, Макеев) – 23:19 (5x5), 3:1 – Озеров (Гусынин, Бицадзе) – 36:51 (5x5)
«Атланты» на домашней площадке одержали победу над ХК «Рига» со счётом 4:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2017, понедельник. 19:30 МСК
Московская область
4 : 3 1:1, 3:1, 0:1
Рига
1:0 – Воробьёв (Ермаков) – 02:24 (5x5), 1:1 – Разгалс (Гегерис) – 02:32 (5x5), 2:1 – Миллер (Шинкаренко, Талалуев) – 21:19 (5x5), 2:2 – Разгалс (Гегерис) – 28:02 (5x5), 3:2 – Шинкаренко (Миллер, Колегов) – 36:09 (5x5), 4:2 – Шинкаренко (Колегов) – 37:54 (4x5), 4:3 – Гегерис (Разгалс) – 55:35 (5x5)