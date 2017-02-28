«Монреаль» вырвал победу у «Нью-Джерси», Радулов набрал 4 очка

«Монреаль Канадиенс» вырвал победу у «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Пруденшиал-центре» в Ньюарке и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.
По ходу основного времени матча «Нью-Джерси» дважды вёл с разницей в две шайбы. Голы за «Дэвилз» забили Кайл Палмьери (20-я минута), Джон Мур (43) и Трэвис Зейджак (48). В составе «Канадиенс» дублем отметился Макс Пачьоретти (49, 60), ещё один гол записал на свой счёт Александр Радулов (43). Победу «Монреалю» принёс точный бросок Алекса Гальченюка на 64-й минуте.
Радулов помимо гола стал автором трёх результативных передач. Защитник «Монреаля» Алексей Емелин отметился одним ассистом. Андрей Марков провёл на льду 21 минуту, Никита Нестеров — 14.