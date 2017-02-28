Кучеров: все убедились, почему Василевский – вратарь номер один

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»прокомментировал победный матч с «Оттавой» (5:1), в котором ему удалось оформить второй в карьере хет-трик. Свой вклад в победу «Тампы» внёс и голкипер, который отразил 39 бросков.«Я видел, как болельщики бросали кепки на лёд после моего хет-трика. Это замечательное ощущение, особенно когда ты в силах помочь команде добраться до победного результата. Что касается всех разговоров о Василевском, то он сегодня отразил 39 бросков. Все убедились, почему именно он – наш первый номер в настоящее время», — сказал Кучеров, который в трёх последних матчах набрал 9 (5+4) очков.