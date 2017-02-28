«Вашингтон» подтвердил обмен Шаттенкирка из «Сент-Луиса»

Защитник «Сент-Луис Блюз»продолжит карьеру в «Вашингтон Кэпиталз», сообщает официальный сайт «столичных». Кроме него в «Вашингтон» перешёл голкипер Финикс Копли. Взамен «Блюз» получили выбор в первом раунде драфта-2017, условный выбор во втором раунде драфта-2019, а также нападающих Зака Сэнфорда и Брэда Мэлоуна.В текущем регулярном чемпионате Шаттенкирк провёл 61 матч и набрал 42 (11+31) очка. «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, «Сент-Луис» занимает 8-е место на Западе.