Радулов впервые набрал 4 очка в одном матче регулярного чемпионата НХЛ

Нападающий «Монреаль Канадиенс»в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ) забросил шайбу и сделал три голевые передачи.Российский хоккеист впервые в карьере набрал 4 очка в одном матче регулярного чемпионата НХЛ. Кроме того, Радулов прервал свою 6-матчевую безрезультативную серию. Всего в 61 матче текущего сезона на его счету 46 (15+31) очков.Видео результативных действий Радулова доступны на официальном сайте НХЛ: