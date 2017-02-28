Радулов впервые набрал 4 очка в одном матче регулярного чемпионата НХЛ

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ) забросил шайбу и сделал три голевые передачи.
Российский хоккеист впервые в карьере набрал 4 очка в одном матче регулярного чемпионата НХЛ. Кроме того, Радулов прервал свою 6-матчевую безрезультативную серию. Всего в 61 матче текущего сезона на его счету 46 (15+31) очков.
Видео результативных действий Радулова доступны на официальном сайте НХЛ:
https://www.nhl.com/video/t-283370490/c-49808503
https://www.nhl.com/video/t-283370490/c-49809003
https://www.nhl.com/video/t-283370490/c-49809003
https://www.nhl.com/video/t-283370490/c-49810603