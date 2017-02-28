Кучеров сделал свой второй хет-трик на уровне НХЛ и первый — натуральный

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (5:1) забросил три шайбы подряд, реализовав во всех трёх случаях большинство, сделал голевую передачу и был признан первой звездой матча.
Это второй хет-трик российского игрока в чемпионатах НХЛ, но первый – натуральный. Ранее Кучеров забил три гола в 2014 году в матче с «Аризоной» (7:3). В последних 3 матчах он набрал 9 (5+4) очков. Всего в 54 матчах сезона на счету Кучерова 58 (26+32) очков.
Видео результативных действий Кучерова доступны на официальном сайте НХЛ.
https://www.nhl.com/video/t-283370628/c-49807903
https://www.nhl.com/video/t-283370628/c-49808103
https://www.nhl.com/video/t-283370628/c-49809203
https://www.nhl.com/video/t-283370628/c-49811003