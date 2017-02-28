Ковальчук: я свою тысячу давно набрал (в НХЛ и КХЛ), теперь цель — две тысячи

Форвард СКА Илья Ковальчук поделился мнением о результативности нападающего «Магнитки» Сергея Мозякина в минувшем регулярном чемпионате КХЛ. Мозякин первым набрал 1000-е очко в чемпионатах России. В 60 матчах прошедшего чемпионата КХЛ на его счету 85 (48+37) очков. В 3 играх текущего Кубка Гагарина Мозякин забросил одну шайбу и сделал один голевой пас.
«Многие провели хороший сезон, но Мозякин выдал сезон феноменальный. Забить 48 голов в КХЛ — это как в НХЛ 70 шайб забросить. Здесь можно только шляпу снять и пожелать ему здоровья огромного. Есть ли у меня цель тысяча очков? Я свою тысячу давно набрал (в НХЛ и КХЛ), теперь цель — две тысячи», — цитирует игрока «Р-Спорт».