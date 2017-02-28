«Ванкувер» проведёт повторную вакцинацию всех игроков от свинки

Все игроки «Ванкувер Кэнакс» пройдут повторную вакцинацию от свинки, а в раздевалках команды будет проведена дезинфекция. Об этом сообщил телеканал CTV. По данным источника, меры приняты после того, как 25 и 26 февраля у семи игроков и одного из тренеров команды были выявлены симптомы этого заболевания.В настоящее время диагноз подтверждён только у защитника Троя Стечера. Остальные хоккеисты — Антон Родин, Бен Хаттон, Крис Танев, Никита Трямкин, Майкл Шапу и Маркус Гранлунд — будут в течение пяти дней находиться на домашнем карантине.