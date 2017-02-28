Михайлов: Петров всегда был преданным товарищем, наша дружба длилась 50 лет

Двукратный олимпийский чемпионвыразил соболезнования в связи со смертью своего бывшего партнёра по сборной СССР и ЦСКА. Двукратный олимпийский чемпион скончался сегодня в возрасте 69 лет.«Ушёл из жизни великий спортсмен, который своей игрой радовал миллионы поклонников хоккея, после тяжёлой продолжительной болезни, которая его не пожалела. Это большая утрата для всего российского хоккея. В таких ситуациях можно только сказать: «Прощай, наш друг! Прощай, наш товарищ!».Это был действительно преданный товарищ и друг не только на площадке, но и в жизни. Наша дружба длилась почти 50 лет. В марте был бы юбилей нашего с ним знакомства. Было много радостей, были и моменты, которые не очень хочется вспоминать. Думаю, ЦСКА не останется в стороне и сделает всё на высшем уровне», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.