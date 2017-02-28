ФХР выразила соболезнования в связи со смертью Петрова

ФХР выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Петрова.
«Ночью 28 февраля в возрасте 69 лет умер легендарный советский хоккеист Владимир Петров. Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион СССР — и это неполный список побед Владимира Петрова. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Петрова, коллегам и всем, кто знал его и работал с ним», — сказано на официальном сайте ФХР.
>>> Легендарный хоккеист Владимир Петров умер в возрасте 69 лет